GdS – Squalifica D’Ambrosio, Inter pronta a presentare ricorso

Non finisce mai il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Dopo la sconfitta dei nerazzurri rimediata nell’ultimo turno di campionato a San Siro, a far discutere è stata la sentenza emessa dal Giudice Sportivo in seguito alla maxi lite che ha visto protagonisti D’Ambrosio e Paredes nel finale dell’incontro.

Nel dispositivo del Giudice Gerardo Mastrandrea, però, è stato riportato solamente il gesto del difensore nerazzurro, definito come “comportamento non regolamentare in campo e condotta gravemente anti-sportiva per essersi avvicinato al termine della gara a un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo e stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dalla propria panchina”. Nulla, invece, sulla tirata d’orecchio rifilata dal centrocampista argentino all’interista.

Per questa ragione l’Inter chiederà che venga applicato per D’Ambrosio lo stesso trattamento avuto nei confronti di Paredes, ottenendo quindi la riduzione della squalifica ad una sola giornata. Qualora la Corte Sportiva d’Appello dovesse accogliere il ricorso, il difensore tornerebbe a disposizione in campionato il prossimo 7 aprile nella trasferta contro la Salernitana, saltando in ogni caso il match di sabato contro la Fiorentina.