Gelo Skriniar-Inter: in attesa dell’addio niente più fascia da capitano

Entrambe le parti sperano in un addio immediato

Enrico Traini

Non è un momento semplice per Milan Skriniar. Senza dubbio il peggiore da quando è all'Inter. In attesa dell'eventuale offerta del Paris Saint-Germain, il legame tra il difensore e la società si è rotto definitivamente.

Lo dimostra la scelta del club di levargli la fascia da capitano, riportata oggi da La Gazzetta dello Sport. Un gesto inequivocabile che conferma come tutti nel club nerazzurro, dai dirigenti ai tifosi, concordino sul fatto che sia meglio che il giocatore cambi aria il prima possibile.

Il ruolo, che l'Inter assegna in base al numero di presenze, vedeva Skriniar quarto nella lista, dietro ad Handanovic, D'Ambrosio e Brozovic, tutti attualmente fuori per motivi diversi. A partire da ora, il difensore non farà più parte della lista e Lautaro Martinez, che aveva la fascia a Cremona, salirà di posizione nella gerarchia.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Non poteva esserci epilogo peggiore per l'avventura all'Inter di Skriniar. Privato del ruolo di rappresentanza, che i tifosi nerazzurri avevano immaginato per anni al suo braccio, il difensore slovacco è ormai un corpo estraneo nel pianeta Inter.

L'addio sarebbe la soluzione migliore per entrambe le parti, e permetterebbe anche all'Inter di guadagnare qualcosa dal suo addio. In ogni caso, un commiato più triste di così era difficile immaginarselo.