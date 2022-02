L’Inter mostra un’involuzione preoccupante nei numeri: siamo tornati indietro?

La fiducia resta, ma il campo deve mostrarci qualcosa in più

Alessio Murgida

Non siamo abituati a vedere un'Inter così. Se andiamo ad analizzare alcuni numeri, capiamo ancora meglio il concetto: era dal febbraio 2019 che i nerazzurri non segnavano per due partite di fila in campionato (era pre-Conte). Quella era l'Inter di Icardi e la crisi con la società nerazzurra, l'Inter di Spalletti che aveva come centravanti un giovane - e ancora inesperto - Lautaro Martinez. Per carità, oggi il club nerazzurro è fatto di tutt'altra pasta ma le sensazioni che tutto l'ambiente sta provando si avvicinano a quelle, consci sempre di essere campioni d'Italia.

Non basta però essere i campioni d'Italia per agire come campioni d'Italia. L'Inter vista contro il Genoa è una squadra impaurita, insicura che non riesce più a ritrovare la versione esaltante di se stessa. Altri numeri: i nerazzurri sono arrivati a 53 conclusioni senza segnare, la serie più lunga dal febbraio 2019 con 54 conclusioni.

Questo pareggio ci preoccupa molto di più della sconfitta contro il Sassuolo per diversi motivi, anche ovvi se volete: il Genoa non è il Sassuolo, l'Inter doveva dare un segnale e, soprattutto, Inzaghi e il suo staff tecnico avevano una settimana libera e senza impegni per preparare una partita che - anche prima del pareggio e del "regalone" del Milan - si sapeva fosse molto importante.

L'Inter sembra mancare nel punto più importante della stagione. Noi restiamo ottimisti perché Inzaghi è lo stesso che ci ha mostrato un'Inter meravigliosa, i giocatori restano quelli (con anche qualche rinforzo in più) ma ci deve essere la svolta.

In campionato non tutto è perso: alla prossima ci sarà Inter-Salernitana, nello stesso turno di Napoli-Milan. Senza se e senza ma, Inzaghi deve trovare i 3 punti contro l'ultima in classifica e approfittare dello scontro diretto. Vincere ci aiuterà a sbloccarci ma dobbiamo aspettare il campo: le partite cominciano a diventare difficili, se poi te le complichi anche da solo...