Non ci siamo, a Marassi contro il Genoa l'Inter non va oltre il pareggio. La squadra di Inzaghi è apparsa totalmente fuori forma e irriconoscibile da quella vista fino a qualche mese fa. Il digiuno dei gol continua. Si richiede la svolta il primo possibile. Ieri sera in pochi si sono salvati, andiamo quindi a vedere i migliori e i peggiori tra le fila nerazzurre: