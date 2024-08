Inzaghi conferma la NOVITÀ tattica: “Ci riproverò”

Durante Genoa-Inter, al minuto 75 e con il punteggio inchiodato sull’1-1, Simone Inzaghi ha sorpreso un po’ tutti decidendo di inserire Mehdi Taremi non al posto di un attaccante, bensì rimpiazzando Hakan Calhanoglu.

Il tecnico piacentino ha così virato sul tridente pesante davanti, schierando l’Inter con un 3-4-1-2. Un assetto insolito non tanto per il modulo in sé, ma per la scelta di un trequartista piuttosto atipico come Lautaro Martinez, posizionato sulle zolle che nella passata stagione erano calpestate da Alexis Sanchez, sicuramente più a suo agio da numero 10. Davanti al Toro, lo stesso Taremi e Marcus Thuram, poi autore del gol del momentaneo 1-2.

Interrogato a questo proposito dopo la partita, Inzaghi ha risposto così: “Le tre punte stanno bene insieme, hanno lavorato bene in campo, è una soluzione che riproporrò. Dall’inizio o a partita in corso come qui a Genova“.