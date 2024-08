Cinque cose che abbiamo imparato da Genoa-Inter 2-2

1 di 6

L’ANALISI DI GENOA-INTER 2-2

La prima Inter di sempre con le due stelle sul petto comincia con un pareggio sul campo del Genoa. Dopo un inizio non troppo convincente, il gol di Vogliacco su errore di Sommer risveglia lo spirito dei campioni d’Italia che cambiano atteggiamento e trovano il pareggio con Thuram. Il secondo tempo è spezzettato, nervoso, confusionario: Inzaghi schiera il tridente, ancora il francese porta in vantaggio i nerazzurri che però pagano a caro prezzo un’ingenuità di Bisseck in pieno recupero che regala un rigore al Genoa. Batte Messias, respinge Sommer ma l’ex Milan pareggia sulla ribattuta.

