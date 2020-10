Genoa-Inter, Lukaku da record! Miglior goleador straniero: la statistica

Ci ha pensato ancora una volta Romelu Lukaku a togliere le castagne dal fuoco alla compagine nerazzurra, sbloccando il match di Marassi nel secondo tempo grazie ad un bel gol arrivato dopo un’azione combinata con Barella. Con la rete siglata oggi il centravanti belga ha realizzato il suo 7° gol in stagione in 6 partite giocate, una media pazzesca. Ma non solo. Come riporta OptaPaolo infatti, l’ex attaccante del Manchester United con 22 reti siglate in campionato dal suo arrivo la scorsa estate, è lo straniero con più gol siglati in Serie A.

