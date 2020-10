Genoa-Inter, D’Ambrosio (Sky): “Importante non subire gol e dominare. Kiev? Sarà partita importantissima”

Buona prestazione dell’Inter a Marassi contro un Genoa ancora non al meglio della condizione fisica per via dei numerosi casi da coronavirus delle ultime settimane, ma tutto sommato ordinato per buona parte dell’incontro soprattutto nella fase difensiva. Nella vittoria nerazzurra per 0-2 in casa del Grifone, a trovare il gol è stato il solito Danilo D’Ambrosio come sempre letale sugli sviluppi di calcio da fermo. Al termine dell’incontro ai microfoni di Sky Sport il difensore nerazzurro ha commentato la vittoria ottenuta.

Le sue parole: “Non è stata una partita facile, tutto dipende da come noi interpretiamo le partite. Nessuno mai ci ha dominato e abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo meritato. Oggi siamo stati bravi a non subire gol e portare a casa punti. Ci siamo detti fin dall’inizio che per poter puntare in alto bisognava fare un buon lavoro difensivo e poi quello offensivo. Oggi era importante non subire gol e dominare la partita. Partita di Kiev? E’ importantissima, nonostante abbiamo già vinto con loro non dobbiamo pensare di andare e vincere facile, loro hanno tanta qualità, forza fisica e tecnica”.

