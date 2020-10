Genoa-Inter, Maran (Sky): “Abbiamo gestito bene. Questi ragazzi stanno dando tanto nonostante il momento”

Rolando Maran, allenatore del Genoa, è intervenuto a Sky Sport al termine del match contro l’Inter: “Siamo partiti nel secondo tempo con un piglio diverso, nel primo stavamo subendo e non andava bene. Nel secondo stavamo facendo meglio, ma una giocata ha portato in vantaggio l’Inter. Questi ragazzi hanno avuto tanti giorni di inattività che non ci hanno permesso di lavorare bene. Questo nella gara si vede perché non diamo continuità a ciò che facciamo“.

“La personalità è venuta fuori nel secondo tempo, meglio del primo. Non abbiamo tirato in porta, ma abbiamo creato tante situazioni. La lucidità fa la differenza in alcune occasioni. E’ una squadra molto rinnovata e insieme a tutto questo abbiamo perso la condizione e ne stiamo pagando le conseguenze. I ragazzi escono stremati e danno tutto ciò che hanno. Mi dispiace non siano stati ripagati con un risultato. Eravamo in controllo, poi la giocata ha dato il vantaggio all’Inter“.

“I ragazzi stanno dando tanto in un momento che stiamo affrontanto davvero molto difficile. Abbiamo cercato di tenere palla e non andare negli spazi, questo ha facilitato la fase difensiva dell’Inter. Le volte che l’abbiamo fatto abbiamo difettato in precisione. Quando c’è da attaccare la profondità un giocatore deve investire con una corsa importante e ora non viene naturale a farlo. I ragazzi cercano di dare tutto quello che hanno“.

“Io credo che una squadra debba essere sempre propositiva e non deve perdere l’equilibrio. Se abbiamo concesso all’Inter, vuol dire che hanno trovato la giocata. Ho chiesto di essere propositivi anche difendendo meglio. Abbiamo costruito e creato possesso, facendo la gara in partita diversa. In quell’azione è stato bravo Barella a liberarsi e dare palla a Lukaku. Se devo perdere partite in questo modo è sicuramente un investimento“.

“Derby? Sono convinto che questi ragazzi per come stanno vivendo questo momento sapranno caricarsi per bene per questa gara importante. Scamacca? Uno di quelli che si era sempre allenato e per un tampone non rilevato ha dovuto rinunciare alla gara. E’ negativo, ma non è arrivato in tempo il risultato per poter essere della partita“.

“I giocatori devono lavorare dopo essere guariti dalla positività. Destro ha fatto pochissimi allenamenti e si è reso disponibile se serviva una mano. Tutti devono recuperare la condizione. Anche quelli negativi hanno perso una settimana di allenamento, solo allenamenti individuali. Non è semplice recuperare tutti, stiamo convivendo. Ci rimbocchiamo le mani, ho dei ragazzi fantastici proiettati a dare al massimo. Tanti di questi ragazzi non hanno la condizione giusta“.

