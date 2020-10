LIVE – Le pagelle di Genoa-Inter: Conte rispolvera Ranocchia

Torna in campo l’Inter! La squadra nerazzurra fa visita al Genoa nel match valido per la 5a giornata di campionato. Antonio Conte va a caccia dei 3 punti per riprendere il proprio cammino dopo la sconfitta rimediata nel derby e il pareggio all’esordio in Champions League. I voti e le pagelle LIVE di Genoa-Inter curate da Passioneinter.com

HANDANOVIC 6

D’AMBROSIO 6

RANOCCHIA 6,5

BASTONI 6

DARMIAN 6,5

BROZOVIC 5,5

VIDAL 6

PERISIC 6

ERIKSEN 6

LAUTARO 6

LUKAKU 5,5

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi