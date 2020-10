Genoa-Inter, Lautaro Martinez furibondo dopo la sostituzione: cosa è successo

Al minuto 72 di Genoa-Inter Antonio Conte ha deciso di sostituire Lautaro Martinez con Andrea Pinamonti. Il Toro argentino, dopo essere uscito dal campo, ha colpito più volte la panchina in preda alla rabbia. Erano già diversi minuti che si segnalava un po’ nervoso in campo, complice una gara non proprio brillante. Poche le giocate azzeccate, mai una possibilità di battere a rete: questi i fattori che hanno stizzito il 10 nerazzurro, sicuramente protagonista di altre partite molto migliori. L’Inter alla fine ha portato a casa la vittoria, ma per il Toro il voto in pagella non sarà positivo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi