Il Genoa perde un TITOLARE contro l’Inter: l’annuncio UFFICIALE

Mancano pochi giorni all’esordio in Serie A dell’Inter. I nerazzurri saranno di scena sabato 17 agosto a Marassi, contro il Genoa. Una sfida subito delicata, legata anche all’intrigo di mercato che riguarda Albert Gudmundsson. Che però non sarà in campo.

L’islandese, infatti, è alle prese con un problema muscolare e salterà la 1a giornata di campionato. Ad annunciarlo è stato il CEO del Genoa, Andres Blasquez, intervistato da Tuttosport.

Queste le sue parole:

“Sono arrivate queste voci sui giornali della possibile partenza di Gudmundsson, ma ribadisco che non siamo mai stati vicini a una sua cessione. Ora Albert ha un problema muscolare, non credo sarà disponibile contro l’Inter, ma non appena recupererà tornerà a disposizione”.