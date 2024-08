CEO Genoa: “Nessuna offerta dall’Inter per Gudmundsson”

Andres Blasquez, CEO del Genoa, ha parlato in un’intervista esclusiva a Tuttosport, affrontando diversi temi del mondo rossoblù, tra i quali anche la situazione di mercato di Albert Gudmundsson, potenziale obiettivo dell’Inter.

Queste le sue parole:

GUDMUNDSSON – “Per Albert ci sono offerte, ma nessuna soddisfa la nostra aspettativa. Io lo capisco, capisco la sua spinta a partire nel momento migliore della carriera, ma per noi la cosa più importante è il Genoa. Finchè non abbiamo in mano una soluzione che ci fa stare tranquilli, allo stesso o a un miglior livello dell’anno scorso, non possiamo far partire Albert e, a oggi, non partirà”.

INTER – “C’entra il fatto di giocare contro l’Inter? Queste sono cose che si leggono sui giornali, noi non abbiamo mai avuto un’offerta formale dall’Inter, è un giocatore su cui c’è l’interesse di tante squadre, finora ha fatto una proposta la Fiorentina, ma non l’abbiamo ritenuta accettabile. L’Inter credo sia interessata ma a oggi non ci ha mandato alcuna offerta. Se le offerte non ci convincono e non c’è un sostituto all’altezza, resteremo al 100% con Albert, siamo contenti di tenerlo e anche lui non sarebbe così dispiaciuto”.