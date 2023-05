Il futuro della proprietà dell’Inter è tutto decidere e, nonostante Steven Zhang abbia ribadito più volte di voler mantenere il controllo dell’Inter, le voci su un possibile cambio alla guida del club sono diverse e sempre più insistenti. Con la possibilità, anche di un ritorno a una proprietà italiana.

È ciò di cui è convinto Il Giornale, secondo il quale l’imprenditore Gianfelice Mario Rocca sarebbe pronto a rilevare le quote del club appartenenti a Suning, riportando, dunque, la proprietà del club in Italia.

Rocca, milanese classe 1948, è presidente di Techint, multinazionale argentina impegnata nel mondo della siderurgia, ed è anche fondatore dell’Istituto Clinico Humanitas, centro medico di grande prestigio. Secondo Forbes, nel 2015 era l’ottavo uomo più ricco d’Italia (146esimo posto a livello mondiale) con un patrimonio di 5,2 miliardi di dollari.

Tuttavia, è già arrivata la smentita ufficiale da parte di Techint. Queste le parole diffuse tramite comunicato ufficiale:

“Le notizie di un interesse di Gianfelice Rocca alla proprietà della società di calcio F.C. Internazionale Milano sono destituite di ogni fondamento e per questo devono essere smentite con forza”.

L’opinione di Passione Inter

La notizia avrebbe del clamoroso, ma confermerebbe quanto dichiarato dall’ex presidente, Ernesto Pellegrini, in un’intervista di qualche settimana fa. Anche se la realtà sembra essere ben diversa, e il futuro dell’Inter è ancora tutto da scrivere.

Quel che è certo è che l’attuale situazione finanziaria del club non è rosea e le conseguenze si riflettono sul lato sportivo: l’Inter è obbligata a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, per non dover essere costretta a ridimensionare la rosa. E, in ogni caso, la cessione di qualche big non è da escludere.