L’Inter si reca al Memoriale della Shoah: il ricordo di Árpád Weisz

Il difensore nerazzurro Stefan de Vrij si è recato al Memoriale a nome del club

In occasione del Giorno della Memoria, l' Inter - nei panni di Stefan de Vrij - si è recata al Memoriale della Shoah di Milano per onorare il ricordo di Árpád Weisz e delle milioni di vittime nell'Olocausto.

Il difensore nerazzurro ha portato in dono una maglia dell'Inter con il numero 18, che in lingua ebraica ha lo stesso valore numerico della parola 'Vita', e il nome di Árpád Weisz: calciatore e allenatore di origine ungherese che nella stagione 1929-30 vinse lo Scudetto con l'Inter. La storia di Árpád Weisz, come altre migliaia di persone durante l'Olocausto, può insegnare molto ed è bene ricordare.