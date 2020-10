Giovanili Inter – Primo derby della stagione ed è vittoria: 2-0 per gli Under 16 di Polenghi

In attesa del derby tra Inter e Milan in programma per la quarta giornata di Serie A che si giocherà a San Siro sabato 17 ottobre alle ore 18:00, è della società nerazzurra il primo derby della stagione contro i cugini rossoneri. Ad essere protagonisti però nel pomeriggio è stata la formazione Under 16 di Tiziano Polenghi.

Nella seconda gara del campionato i baby nerazzurro ottengono un’altra vittoria dopo l’esordio sempre con 3 punti. A regalare la gioia al tecnico interista le reti di Di Maggio e Vedovati: una per tempo, al 22′ e al 76′. In attesa dei “grandi” comincia bene l’Inter nei derby.

