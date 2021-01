Giroud: “Futuro? Nel breve periodo lo vedo al Chelsea”

Olivier Giroud non pensa al mercato. In un’intervista a Le Dauphiné Libéré, il centravanti francese ha parlato del futuro e degli obiettivi. Di seguito le sue parole.

Sul futuro: “Dove vedo il resto della mia carriera? Nel breve periodo al Chelsea“.

Sugli obiettivi: “La mia partecipazione all’Europeo resta la mia priorità. Ho tanta voglia di vincere un nuovo trofeo con la maglia della Francia“.

L’attaccante del Chelsea – accostato diverse volte all’Inter – ha poi continuato soffermandosi sul record di Henry come miglior marcatore di sempre della nazionale francese. Queste le sue parole: “Penso che sia possibile battere il record di Thierry Henry. Non mi pongo alcun limite. Facciamo questo lavoro per lasciare il segno nella storia del calcio“.

