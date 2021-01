SM.com – Inter, per il mercato si guarda alle uscite: il punto su quelle di Eriksen e Vecino

Il mercato dell‘Inter si concentrerà più sulle uscite che sulle entrate, salvo scambi. Lo aveva detto Suning e lo ha confermato ieri Giuseppe Marotta. L’addio più probabile è quello di Christian Eriksen, seguito anche dalla possibilità di cessione di Matias Vecino. Il centrocampista danese continua a non entrare nelle idee di Antonio Conte. Le offerte, però, scarseggiano. Ci sarebbe l’opzione Psg, sulla cui panchina si è appena seduto Mauricio Pochettino, suo tecnico al Tottenham. La volontà di averlo in rosa non è però forte al punto da intavolare una trattativa. C’era poi l’interesse del Valencia, ma anche il club spagnolo si è defilato.

Per quanto concerne Vecino, invece, la situazione è un po’ diversa. La via del recupero sembra essere ultimata ed un recupero sembra all’orizzonte. Qualora dovesse però arrivare un’offerta consona, l’Inter la ascolterà attentamente. Lo riporta Sportmediaset.com.

