Giudice Sportivo, clamoroso pugno duro con l’Inter: squalificati Inzaghi e Bastoni

Fulmine a ciel sereno per i nerazzurri

La situazione non sta assumendo contorni grotteschi, ma ormai ridicoli. Il leggero caos, fisiologico, nel finale del Derby di Milano si è ritorto in maniera incredibile contro l' Inter . Come di consueto, quando c'è da punire l'Inter la mano diventa insolitamente pesante.

Quello che è successo ha del clamoroso infatti. Prima le accuse per un inesistente sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez, poi, ora le squalifiche. Come riportato sul comunicato ufficiale della Lega Serie A, Simone Inzaghi è stato squalificato per un turno, e Alessandro Bastoni addirittura per due, per espressioni ingiuriose rivolte al direttore di gara a fine partita. Per il numero 10 argentino invece una multa di 10 mila euro.