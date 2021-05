Godin: “Addio dall’Inter? Conte era stato chiaro con me. Mi sentivo lo scudetto, ha una rosa impressionante”

L'ex centrale nerazzurro ha ricordato i motivi che hanno portato alla sua cessione

Le parole di Godin nell'intervista per Punto Penal: "Conte mi aveva detto che per quest'anno c'era un progetto diverso, che voleva ragazzi più giovani e sapeva che io volevo giocare sempre per avere sempre ritmo e non perdere la selezione. Quindi mi ha consigliato di cambiare squadra perché non mi poteva garantire il posto, così ho preso la decisione di andare via. Scudetto Inter? Me lo sentivo, una squadra impressionante con tantissimi cambi. Poi anche la frenata della Juve ha permesso all'Inter di farcela, ma in Italia oggi c'è una gran differenza tra la rosa dell'Inter e il resto".