CdS – La distanza tra l’Inter e Conte rilancia il nome di Allegri: Juventus e Real in agguato

L'allenatore toscano sarebbe il primo candidato con l'addio del leccese

Nelle difficoltà che l' Inter e Antonio Conte stanno incontrando in queste ultime ore, potrebbe nuovamente inserirsi il nome di Massimiliano Allegri. Oggi come poco meno di un anno fa il tecnico toscano potrebbe infatti essere allertato dal club nerazzurro qualora il gelo con l'allenatore leccese non dovesse sciogliersi. Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la società avrebbe già comunicato i tagli in programma in vista della prossima stagione i quali potrebbero chiaramente ridimensionare progetto e ambizioni vincenti del club.

Se Conte dovesse rifiutare di piegarsi alla nuova politica di contenimento dei costi dettata da Suning e quindi spingere per l'addio, ecco che Marotta andrebbe direttamente sul nome di Allegri. Il vero problema, però, è che la situazione è cambiata anche per l'allenatore toscano rispetto ad un anno fa. Lo scorso agosto, nel momento di massima crisi in casa Inter dopo la sconfitta in finale di Europa League, l'ex juventino non aveva alcuna offerta allettante sul proprio tavolo. Oggi, invece, Juventus e Real Madrid potrebbero far squillare il suo telefono da un momento all'altro qualora Pirlo e Zidane venissero esonerati.