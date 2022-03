Inzaghi userà le carte Gosens e Correa per svoltare l’Inter: ecco come

Nuove forze fresche e ricambi per Inzaghi

Inzaghi sa come intervenire quando la propria squadra è in difficoltà. Lo ha fatto alla Lazio arretrando Luis Alberto e inserendo Correa vicino a Immobile , è pronto a farlo anche all' Inter .

Come riporta il Corriere dello Sport, il tedesco servirà ad Inzaghi per far rifiatare Perisic che fino ad adesso ha dato tutto e di più. L'argentino invece rappresenta una soluzione diversa per l'attacco nerazzurro, può essere usato sia con Dzeko che con Lautaro. Inzaghi è pronto a schierare i due assi nella manica.