Gosens è già carichissimo: “Inter, voglio essere titolare! Flick mi ha detto una cosa”

L'esterno tedesco troverà finalmente la maglia da titolare anche nell'Inter

Simone Frizza

Intervistato dalla testata tedesca RP, l'esterno sinistro dell'Inter Robin Gosens dimostra di avere già le idee chiare rispetto ai suoi obiettivi per la prossima stagione. Il tedesco ha raggiunto Milano a gennaio, ma fino al termine della stagione ha trovato poco spazio. In primis a causa del recupero dall'infortunio muscolare patito a fine novembre, che lo ha costretto ai box fino ad inizio marzo, e poi a causa di un Ivan Perisic in forma straripante, che gli ha lasciato solamente le briciole. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

Prossimi obiettivi -"Il mio obiettivo è quello di essere titolare dell'Inter nella mia posizione preferita in campo. Ecco perché il mio focus è già sulla nuova stagione. Sono felice di andare in vacanza dopo una stagione difficile. Avendo giocato raramente, non vedo però l'ora di iniziare ad allenarmi. A breve ricomincerò a prepararmi per essere al top della forma sin dal primo giorno".

Nazionale -"Ho avuto una conversazione con il CT Hansi Flick: mi ha chiarito ancora una volta che devo mettere minuti nelle gambe con l'Inter per riprendere il ritmo, ma mi ha anche detto che la porta della Nazionale è aperta per me, se gioco regolarmente. È tutto nelle mie mani: il mio obiettivo e sogno è prendere parte al prossimo Mondiale".