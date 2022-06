Inter, non solo Bellanova: nelle prossime ore incontro con l’entourage di Udogie

Secondo l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio, nelle prossime ore andrà in scena un incontro tra l'Inter e l'entourage di Destiny Udogie. L'esterno dell'Udinese è uno dei tanti nomi che i nerazzurri stanno monitorando per rinforzare le corsie esterne, che sono state private di Ivan Perisic ma che, con tutta probabilità, accoglieranno Raoul Bellanova dal Cagliari. In particolare, fisico e prestanza atletica sono state due delle caratteristiche che sono balzate maggiormente all'occhio di chi ha seguito Udogie. Classe 2002 di proprietà dell'Udinese, arrivato l'estate scorsa in prestito con obbligo di riscatto dall'Hellas Verona, in questa stagione ha totalizzato 5 gol e 3 assist nelle 37 presenze con la maglia bianconera, che danno la misura di un giocatore affidabile fisicamente e bravo ad incidere in zona gol pur giocando da esterno.