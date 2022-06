TS – Vanheusden è tornato ad Anversa: atteso colloquio con l’Inter

Sono giorni decisivi non solo per i grandi nomi del mercato dell' Inter come Paulo Dybala e Romelu Lukaku, ma anche per calciatori meno altisonanti ma comunque talentuosi come Zinho Vanheusden. Il centrale di belle speranze di proprietà del club nerazzurro, dopo un'ultima stagione trascorsa in prestito al Genoa e tormentata da un infortunio al ginocchio nella seconda parte, vuole infatti conoscere quanto prima quello che sarà il suo futuro.

Dall'ultima esperienza l'Inter si sarebbe aspettata una piena consacrazione del difensore classe 1999, così da poterlo sfruttare già per la stagione in arrivo nelle rotazioni di Inzaghi. I problemi fisici che ne hanno però condizionato la continuità difficilmente gli consentiranno di rientrare stabilmente ad Appiano Gentile e con molta probabilità lo porteranno via in un altro prestito. Vanheusden, nel frattempo, è rientrato ad Anversa per cercare di smaltire definitivamente il problema al ginocchio, in attesa di avere un colloquio con i nerazzurri per valutare cosa sarà del suo futuro.