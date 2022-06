Zhang torna per il rinnovo di Inzaghi e c’è un obiettivo ambizioso per l’Inter

Si parla di un accordo fino al 2024 (con opzione per il 2025) da 5,5 milioni di euro netti a stagione. Una conferma importante per l'Inter ma anche per Zhang che è stato convinto da subito dalla scelta di ingaggiare Inzaghi per la panchina nerazzurra. L'1-o di Anfield, in particolare, ha spinto il presidente a confermare Inzaghi e a puntare a un obiettivo ambizioso: Zhang vuole che l'Inter si assesti nei top 10 club europei.