Riecco gli elogi di Guardiola: “L’Inter è la squadra migliore”

Mancano due giorni alla super sfida di Champions League fra Manchester City e Inter. Il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo ottenuto in Premier League contro il Brentford proiettandosi alla sfida contro i nerazzurri ed elogiando (ancora) la squadra di Simone Inzaghi.

Lo ha fatto all’interno di un discorso più ampio su un calendario particolarmente intasato, che vedrà il City sfidare l’Arsenal dopo l’Inter, esprimendosi così: “Mercoledì giocheremo contro quella che la squadra stagione è stata chiaramente la squadra migliore in Italia, poi domenica affronteremo quello che negli ultimi due anni è stato il nostro miglior avversario in Inghilterra. Certo, ci piacerebbe avere più tempo, ma le cose vanno così. Onestamente a me piace giocare la Champions League e quindi giocheremo”.