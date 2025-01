“Ha partecipato alla seduta”: Inzaghi lo recupera per Inter-Milan

Mancano pochissime ore al fischio d’inizio di Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana, che metterà in palio il primo trofeo stagionale del calcio italiano. Inzaghi sembra aver sciolto tutti i dubbi in merito al secondo derby stagionale, con la decisione definitiva su quella che sarà la coppia d’attacco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà Taremi a prendere il posto di Thuram, al fianco di Lautaro Martinez. L’attaccante francese, in ogni caso, “ha partecipato alla seduta [di rifinitura]” come scrive sempre la Rosea. Stessa cosa per Correa, con entrambi che saranno in panchina insieme al resto della squadra.