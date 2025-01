Pioli: “Inzaghi mi deve ringraziare”. E lancia la frecciatina sui derby

La Supercoppa Italiana è pronta al suo atto finale in Arabia Saudita, che vedrà in scena di nuovo il derby tra Inter e Milan, come già accaduto nella stagione 2022/2023, quando sulla panchina dei rossonero c’era ancora Stefano Pioli.

E proprio l’ex tecnico rossonero ha parlato di Simone Inzaghi nel corso di una conferenza stampa da allenatore dell’Al-Nassr, ricordando le loro sfide nei derby e come la carriera del collega abbia preso il via proprio quando lo ha sostituito sulla panchina della Lazio.

Queste le sue parole, raccolte dal giornalista de la Repubblica, Franco Vanni:

“Simone mi deve sempre ringraziare perché ha preso il mio posto la Lazio e gli ho permesso di fare questa carriera. Sta facendo una grandissima carriera e sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore. Non ci siamo incrociati in questi giorni. Nei derby era sempre contento di incontrarmi. Anzi, quasi sempre”