Le probabili formazioni di Inter-Milan: Inzaghi con il dubbio Thuram

Sarà il derby di Milano a decidere la vincitrice del primo trofeo in palio del calcio italiano. Al Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, l’Inter e il Milan si affronteranno nella finale di Supercoppa, dopo aver battuto rispettivamente Atalanta e Juventus in semifinale.

Inzaghi ha voglia di riscatto dopo la sconfitta un po’ a sorpresa nel derby di inizio stagione e si presenta alla gara con un solo dubbio: le condizioni di Thuram, uscito all’intervallo per infortunio nell’ultima gara. Al suo posto dovrebbe esserci Taremi.

Per il resto, il tecnico nerazzurro, che dovrà sempre fare i conti con le assenze di Pavard e Acerbi), sarebbe pronto a confermare i giocatori che hanno vinto in modo brillante la semifinale, con l’obiettivo di frenare subito l’entusiasmo portato da Conceicao in casa rossonera.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Milan: