Haaland annullato, Acerbi il suo INCUBO: “Maestro in marcatura”

Anche stavolta, come nella finale di Champions League a Istanbul, Acerbi ha preso davvero alla lettera i compiti che Simone Inzaghi gli ha assegnato. Quella di ieri sera su Haaland è stata una marcatura strettissima, da far vedere e rivedere come esempio a chi si approccia alla professione.

Una prestazione senza sbavature per il difensore nel pareggio dell’Inter contro il Manchester City, esaltata dai principali quotidiani sportivi in Italia che questa mattina lo hanno classificato tra i migliori nerazzurri in campo. Questi i voti e giudizi strappati da Acerbi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – Serate così lo esaltano. Scivola, salta, costruisce, si ritrova pure trequartista in una ripartenza: di nuovo a livelli top.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Ritrova Haaland dopo avergli messo la museruola a Istanbul. Finisce allo stesso modo con un’altra prestazione impeccabile.

TUTTOSPORT 6,5 – Italians do it better: a ripetizioni di marcatura stretta si va da lui.

PASSIONE INTER 7 – Si francobolla subito ad Haaland, ma è bravo anche a limitare le sortite degli altri offensivi del Manchester City. Personalità anche in fase di possesso: lascia spesso la sua posizione per fornire una linea di passaggio comoda ai compagni. Strepitoso il muro su Grealish.