Come sta Dimarco verso Inter-Milan: l’annuncio ufficiale

Escluso dai convocati dell’Inter per il match di Champions League contro il Manchester City, Federico Dimarco è rimasto ad Appiano Gentile dove nella giornata di ieri ha svolto una seduta personalizzata in palestra. L’esterno nerazzurro sta cercando di smaltire l’affaticamento ai flessori rimediato contro il Monza nel minor tempo possibile.

L’obiettivo del ragazzo, condiviso da Simone Inzaghi, è quello di fare in tempo per tornare a disposizione per il derby di domenica sera tra Inter e Milan. Un proposito decisamente alla portata, stando all’ultimo aggiornamento rilasciato dal tecnico nerazzurro sulle condizioni del terzino italiano nella conferenza stampa post-partita di Manchester.

Così Inzaghi sul probabile ritorno di Dimarco: “A disposizione nel derby? Dovrebbe. Non prenderemo rischi, c’è abbastanza fiducia. Se farà una buona rifinitura sabato entrerà tra i convocati. Abbiamo medici e fisioterapisti in gamba che monitorano ogni giorno. Oggi ha fatto lavoro di scarico e la situazione è tranquilla. Se non ci saranno problemi, sarà della partita”.