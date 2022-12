Hakimi vecchio cuore nerazzurro: ecco come festeggia per il suo Marocco!

Achraf Hakimi è entrato nella storia della Nazionale marocchina, segnando il rigore decisivo contro la Spagna e qualificando i suoi ai quarti di finale del Mondiale. L'esterno ora in forza al PSG non sembra aver dimenticato il legame con l' Inter , squadra con cui ha giocato un solo anno, vincendo lo Scudetto.

Hakimi infatti, in un video dei compagni, esulta dicendo le prime parole che gli vengono in mente in italiano: "Forza Inter, Sempre!". Un messaggio d'amore a distanza che è stato subito ricambiato sui social dai tifosi nerazzurri. Peccato che la storia d'amore tra l'Inter e Hakimi sia dovuta terminare tanto presto per questioni di bilancio...