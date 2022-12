Mercato – L’Inter non molla Thuram: pronto l’assalto a giugno

I nerazzurri hanno un asso nella manica per convincere il francese

Pietro Magnani

L'Inter non ha alcuna intenzione di mollare Marcus Thuram, nonostante il piano di portarlo a Milano a gennaio sia ormai naufragato. Il ragazzo infatti, probabilmente per migliorare la sua posizione, ha scelto di rimanere al 'Gladbach fino a giugno, quando scadrà il suo contratto. Tuttavia i nerazzurri non vogliono arrendersi e starebbero preparando l'assalto per giugno.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sul francese c'è la forte concorrenza del Bayern Monaco, ma la partita non è già chiusa in partenza. Pare infatti che l'entourage di Thuram negli ultimi giorni abbia mandato segnali all'Inter. La sua priorità è quella di giocare, e sicuramente le sue possibilità di essere protagonista sarebbero molto più alte a Milano, dove sarebbe centrale al progetto, rispetto alla Baviera, dove rischia di essere "uno dei tanti".

Su Thuram c'è mezza Europa, ma una cosa è certa: l'Inter non parte battuta in partenza. L'ingaggio farà la sua parte, ma non sarà l'unico fattore preso in esame dall'attaccante. Ora non resta che continuare a lavorare sotto traccia e aspettare la sua scelta, probabilmente in arrivo in Primavera.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER