Mercato – Inter a caccia di centrocampisti: tentativo a gennaio per Musah

Yunus Musah , nonostante l'eliminazione agli ottavi di finale, ha giocato un grande Mondiale con gli USA, dimostrando di essere un grande prospetto per gli anni a venire. Il centrocampista, che ormai è un pilastro del Valencia di Gattuso , non ha mai nascosto l'amore per l'Italia, dove è cresciuto, e la Serie A. E anche per questo l' Inter starebbe cercando di accontentarlo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro, complici le ormai note ristrettezze economiche, starebbe cercando la modalità per convincere il club spagnolo a cedere il proprio gioiello. L'Inter spinge per un prestito con riscatto fissato per la prossima stagione, in modo da non gravare sul bilancio nell'immediato. Dal canto suo però il Valencia, che non naviga in buonissime acque lato economico, potrebbe preferire invece un pagamento immediato. Al momento però l'Inter è senza dubbio la squadra più interessata a Musah e proprio questo potrebbe fare la differenza.