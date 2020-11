Durante la partita contro il Real Madrid, il giocatore dell’Inter Achraf Hakimi è tornato nella squadra in cui è cresciuto. Il difensore dei Blancos Sergio Ramos, però, non l’ha accolto nel migliore dei modi: il calciatore spagnolo, infatti, ha attaccato il marocchino dopo un contrasto di gioco in cui Hakimi è finito per terra.

Questo il video:

