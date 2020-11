Lautaro, che perla con il Real: la Uefa lo candida per il miglior gol. L’elenco dei calciatori in lizza

La partita dell’Inter contro il Real Madrid non è finita nel migliore dei modi: la formazione nerazzurra è stata superata per 3-2 dai Blancos, dopo essere riuscita a rimontare un iniziale doppio svantaggio. Fra le note positive c’è stato però Lautaro Martinez, tornato al gol firmando la rete che ha accorciato le distanze rimettendo in piedi la sfida.

La marcatura, in cui ha contribuito anche Nicolò Barella con un magistrale colpo di tacco che ha liberato l’attaccante argentino, è stata di pregevole fattura. La Uefa l’ha inserita nella lista delle reti in lizza per essere premiate come gol della settimana. Lautaro è in competizione con Alassane Pléa del Borussia M’Gladbach, Magomed Suleymanov del Krasnodar e Luis Díaz del Porto.