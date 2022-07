Handanovic dopo il rinnovo con l’Inter: “Vogliamo vincere ancora”

"Quando sono arrivato qui ero molto più giovane. È bello però vedere che da dieci anni sono in un top club e ci sono ancora. Sono contento del rinnovo, oltre che orgoglioso di essere capitano dell'Inter. È qualcosa che mi motiva molto. Trofei? Chi gioca qui ha sempre voglia di vincere, perché è nella storia del club. Noi vogliamo sempre vincere, così come i giocatori che arrivano qui. Cosa è cambiato in 10 anni? Sono cresciuto molto, come uomo e come calciatore. Sono passati tanti compagni, tanti allenatori... ho visto il passaggio di 3 diverse società. L'importante però è migliorare e noi rispetto a quando sono arrivato siamo migliorati davvero tanto. Dobbiamo fa sì che questa crescita continui ancora".