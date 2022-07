Handanovic, 10 anni di Inter: l’anniversario di un amore incrollabile

Samir arriva a Milano nel 2012, dopo grandi annate all' Udinese , dove si mette in mostra per i riflessi incredibili e i tanti rigori parati. L'eredità da raccogliere non è semplice: c'è da sostituire una autentica leggenda come Julio Cesar , uno degli eroi del Triplete. Nonostante la grande pressione e le aspettative, Handanovic dimostra però fin da subito di essere un grande portiere, reggendo il confronto con il predecessore e andando spesso oltre i limiti della squadra.

La sfortuna dello sloveno è stata infatti quella di arrivare alla fine di un ciclo, senza però che ci fossero le condizioni per avviarne un altro in tempi brevi. Handanovic, soprattutto nelle prime stagioni, ha tenuto in piedi "la baracca" salvando risultati in bilico e sfoderando prestazioni da antologia. Curioso che, dopo gli anni migliori della sua carriera passati, per colpe non sue, a vivacchiare a metà classifica, proprio sul viale del tramonto siano finalmente arrivate le prime gioie. I successi infatti sono collimati con diversi errori, dovuti principalmente al calo di riflessi dovuto all'età.