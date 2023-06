Handanovic, contro il Torino per entrare nella storia dell’Inter

Samir Handanovic oggi vivrà un turbinio di emozioni. Per il portiere sloveno sarà una giornata speciale. Quella con il Torino, potrebbe essere infatti l’ultima volta con la maglia dell’Inter. Oltre a questo, raggiungerà la presenza numero 455 in tutte le competizioni con il club nerazzurro, entrando nella top ten raggiungendo così Ivan Ramiro Cordoba. Sarà invece sul podio per quanto riguarda gli stranieri con più presenze, assieme al colombiano e alla leggenda, Javier Zanetti a quota 858. Sarà invece secondo tra i portieri con più presenze dietro solo a Walter Zenga che può vantarne ben 473.

Sono 379 le gare in Campionato, 22 in Coppa Italia, 52 in Europa e alla Supercoppa vinta contro la Juventus. L’esordio arrivò nel 2012 con Stramaccioni sulla panchina nella vittoria per 3-0 contro l’Hajduk Spalato, con addosso l’etichetta di post Julio Cesar. Non un portiere qualunque uno che veniva chiamato l’Acchiappasogni. Ora dopo quasi undici anni e nove allenatori, Handanovic può guardare la bacheca dell’Inter sapendo di aver contribuito a ben cinque trofei (due Supercoppe, due Coppe Italia e una Serie A). L’ultima in nerazzurro non sarà un’amichevole perché in base al risultato l’Inter potrebbe finire seconda, terza o quarta in classifica, posizioni tra le quali ballano un paio di milioni di premio da parte della Serie A.