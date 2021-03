Helveg: “Scudetto? Se vincessero Inter o Milan darebbero un segnale importante”. Poi il giudizio su Eriksen

Con una partita in più rispetto all’Inter, il successo del Milan dell’ultima giornata sulla Fiorentina ha consentito alla formazione di Stefano Pioli di riaprire un discorso scudetto dal quale sembrava fuori fino a poche giornate fa. Adesso i punti di distanza con i nerazzurri sono sei, i quali però a differenza dei rossoneri dovranno recuperare ancora una partita e potrebbero quindi tornare a nove lunghezze di distacco. Della possibilità che una delle due formazioni possa vincere lo scudetto, ha parlato l’ex difensore Thomas Helveg, che da danese ha speso poi qualche parole su Eriksen nell’intervista per Tuttosport.

SCUDETTO – “Se Inter o Milan vincessero il tricolore, sarebbe un segnale importante, una scossa. Due mesi fa le avrei risposto che il Milan fosse la squadra favorita, ora no. I rossoneri hanno vissuto un periodo in cui hanno faticato un pochino, mentre l’Inter sta viaggiando a grandi ritmi. I nerazzurri possono contare su un vantaggio considerevole. Resta comunque davvero interessante vedere le milanesi lottare finalmente per vincere lo scudetto”.

ERIKSEN – “E’ al 90%, sono convinto possa fare di più. Per lui è un momento felice, come una ventata d’aria fresca. Prima era deluso, sembrava dovesse andare via. Poi è rimasto e ha colto la seconda chance: partita dopo partita ha ripreso confidenza e ora fa vedere di cosa è capace. Vedrete quando sarà al 100%…”.

