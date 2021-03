Theo Hernandez: “L’Inter è scappata, ma crediamo ancora allo scudetto. Hakimi? Amico e grandissimo giocatore”

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, si è concesso ai microfoni del quotidiano spagnolo AS. Tanti i temi trattati, a partire dalla lotta scudetto all’amicizia con il nerazzurro Hakimi.

Ecco le sue parole: “Scudetto? Ci proveremo in tutti i modi, mancano ancora tante partite. L’Inter è scappata un po’, ma lotteremo fino alla fine. Possono perdere punti o pareggiare delle partite, i campionati cambiano”.

L’amicizia con Hakimi: “Nemici in campo, ma molto amici fuori. E’ un grandissimo giocatore, lo conosco bene e abbiamo caratteristiche simili. Siamo molto offensivi. Come mai non abbiamo trovato spazio a Madrid? Non lo so, sono decisioni del club e dell’allenatore, però la cosa migliore per entrambi era andare via da lì. Se un calciatore non gioca, non può dimostrare nulla. Adesso lo stiamo facendo entrambi”.

IL GALATASARAY PENSA A VIDAL: CONTATTI AVVIATI >>>