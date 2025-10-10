10 Ottobre 2025

HIGHLIGHTS Atletico Madrid-Inter 1-1 (5-3 dcr): Bisseck non basta

Guarda le immagini salienti dell'amichevole

Highlights Atletico Madrid-Inter 1-1 (5-3 dcr): gol di Carlos Martin e Bisseck

Si è decisa ai calci di rigore la sfida amichevole tra Atletico Madrid e Inter dopo il pareggio per 1-1 dei 90 minuti regolamentari. Alla rete di Carlos Martin del primo tempo, ha risposto il pareggio su colpo di testa di Bisseck durante la ripresa. Ai rigori il successo dei colchoneros a causa degli errori dal dischetto di Luis Henrique prima e di Acerbi poi.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Atletico Madrid-Inter:

GOL BISSECK

GOL CARLOS MARTIN

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.