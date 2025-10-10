Highlights Atletico Madrid-Inter 1-1 (5-3 dcr): gol di Carlos Martin e Bisseck

Si è decisa ai calci di rigore la sfida amichevole tra Atletico Madrid e Inter dopo il pareggio per 1-1 dei 90 minuti regolamentari. Alla rete di Carlos Martin del primo tempo, ha risposto il pareggio su colpo di testa di Bisseck durante la ripresa. Ai rigori il successo dei colchoneros a causa degli errori dal dischetto di Luis Henrique prima e di Acerbi poi.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Atletico Madrid-Inter:

GOL BISSECK

🚨🌏 | GOAL: YANN BISSECK HAS EQUALIZED FOR INTER IN THE FRIENDLY MATCH!



Atlético Madrid 1-1 Inter. pic.twitter.com/32ARkcbxnT — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 10, 2025

GOL CARLOS MARTIN