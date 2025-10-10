Pagelle LIVE Atletico Madrid-Inter: voti e giudizi

E’ nuovamente tempo di amichevoli nel bel mezzo della pausa nazionali di ottobre. A Bengasi, l‘Inter affronta l’Atletico Madrid del Cholo Simeone nel nuovissimo Benghazi International Stadium. Un match importante per diversi elementi nerazzurri che non hanno avuto sin qui grandissimo spazio in gare ufficiali.

Su Passione Inter vi aggiorneremo in tempo reale con la cronaca di Atletico Madrid-Inter e le pagelle.

Pagelle Atletico Madrid-Inter: migliori e peggiori in campo

JOSEP MARTINEZ 6.5 – Due parate strepitose su Thiago Almada nel primo tempo. La rapidità d’esecuzione di Carlos Martin lo sorprende sul gol.

BISSECK 6 – Griezmann non gli lascia punti di riferimento e lo porta a spasso per il campo. Stacco perfetto per il gol del pareggio.

ACERBI 6.5 – Senz’altro il più sicuro e solido dei tre centrali di difesa.

PALACIOS 5.5 – Partita inizialmente attenta per l’argentino. Sulla rete di Carlos Martin manca in aggressività e attenzione in marcatura.

DARMIAN 6 – Attento in fase difensiva, cerca anche di creare superiorità in fase di possesso ma con risultati altalenanti.

DIOUF 6 – Si vede la voglia di mettersi in evidenza in una vetrina per lui importante. La fisicità è notevole, ma a tratti esce dalla partita.

BOVO 6 – Ragazzo da seguire con particolare attenzione. Tiene molto bene la posizione davanti alla difesa e cerca immediatamente la verticalizzazione trovando delle traiettorie interessanti. Dal 53′ KACZMARSKI 6 –

MKHITARYAN 6.5 – Mette tutta la sua esperienza a disposizione dei compagni più giovani. Suo l’assist dalla bandierina per la rete di Bisseck.

LUIS HENRIQUE 5.5 – Viene limitato tantissimo da Pubill che riesce a contenere i suoi tentativi nell’uno contro uno. Nel secondo tempo passa a destra, ma si vede di meno.

SPINACCE’ 6 – Lavoro di volontà e coraggio contro la difesa colchonera. Attaccante giovane e in grande crescita, la Serie C gli sta facendo bene.

BONNY 5.5 – Dà l’impressione di essere sempre pericoloso dentro l’area avversaria. Troppe imprecisioni stasera quando si abbassa nel tentativo di velocizzare la manovra.

CHIVU