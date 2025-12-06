6 Dicembre 2025

HIGHLIGHTS Inter-Como 4-0: poker e spettacolo

Le azioni salienti della vittoria a San Siro

Highlights Inter-Como 4-0: gol Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto

Con una prestazione maiuscola, l’Inter ha superato la pratica Como a San Siro con un convincente 4-0. Nerazzurri dilaganti davanti al pubblico di casa con le reti a decidere l’incontro di Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Como.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.