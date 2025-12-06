6 Dicembre 2025
HIGHLIGHTS Inter-Como 4-0: poker e spettacolo
Le azioni salienti della vittoria a San Siro
Highlights Inter-Como 4-0: gol Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto
Con una prestazione maiuscola, l’Inter ha superato la pratica Como a San Siro con un convincente 4-0. Nerazzurri dilaganti davanti al pubblico di casa con le reti a decidere l’incontro di Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto.
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Como.
