Pagelle LIVE di Inter-Como: voti e giudizi

Inter e Como si affrontano a San Siro nel match delle 18.00 in un vero e proprio scontro diretto per la parte alta della classifica. Sfida, non solo tra due grandi squadre, ma anche tra due giovani allenatori talentuosi come Cristian Chivu e Cesc Fabregas.

Queste le pagelle di Inter-Como, match della quattordicesima giornata di Serie A.

Pagelle Inter-Como: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6 –

AKANJI 6 –

ACERBI 6 –

BASTONI 6 –

LUIS HENRIQUE 6 –

BARELLA 6.5 – I suoi movimenti mandano il tilt la difesa del Como. Peccato si facci ipnotizzare da Butez quando si presenta tutto solo a tu per tu col portiere.

CALHANOGLU 6 –

ZIELINSKI 6 –

DIMARCO 6 –

THURAM 6.5 – Da un suo movimento innesca la prima vera occasione di Lautaro dopo 20 secondi.

LAUTARO 6.5 – Sfiora la rete dopo 20 secondi e manda Barella a tu per tu con Butez con un filtrante spettacolare.

CHIVU 6 –

Inter-Como: il tabellino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 27 Posch, 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 42 Addai, 10 Paz, 17 Rodriguez; 7 Morata.

A disposizione: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 6 Caqueret, 11 Douvikas, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 38 Diao, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Imperiale-Bianchini

Quarto ufficiale: Piccinini

VAR: Gariglio

Assistente VAR: Guida