4 Ottobre 2025

HIGHLIGHTS Inter-Cremonese 4-1: che perla di Dimarco

Guarda le immagini salienti della gara

Highlights Inter-Cremonese 4-1: gol Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella

Ancora una vittoria per l’Inter che vince 4-1 in casa a San Siro contro la Cremonese. Fin da inizio partita i nerazzurri di Chivu hanno attaccato alla grande e hanno segnato due fondamentali gol per ciascun tempo e ora l’entusiasmo è alle stelle.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Cremonese:

GOL LAUTARO 1-0

GOL BONNY 2-0

GOL DIMARCO 3-0

GOL BARELLA 4-0

GOL BONAZZOLI 4-1

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.