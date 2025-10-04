4 Ottobre 2025
HIGHLIGHTS Inter-Cremonese 4-1: che perla di Dimarco
Guarda le immagini salienti della gara
Highlights Inter-Cremonese 4-1: gol Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella
Ancora una vittoria per l’Inter che vince 4-1 in casa a San Siro contro la Cremonese. Fin da inizio partita i nerazzurri di Chivu hanno attaccato alla grande e hanno segnato due fondamentali gol per ciascun tempo e ora l’entusiasmo è alle stelle.
Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Cremonese:
GOL LAUTARO 1-0
El gol de Lautaro Martinez
GOL BONNY 2-0
GOL DIMARCO 3-0
dimarcoooooooooo
GOL BARELLA 4-0
GOL BONAZZOLI 4-1