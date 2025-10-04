HIGHLIGHTS Inter-Cremonese 4-1: che perla di Dimarco

Highlights Inter-Cremonese 4-1: gol Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella

Ancora una vittoria per l’Inter che vince 4-1 in casa a San Siro contro la Cremonese. Fin da inizio partita i nerazzurri di Chivu hanno attaccato alla grande e hanno segnato due fondamentali gol per ciascun tempo e ora l’entusiasmo è alle stelle.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Cremonese:

GOL LAUTARO 1-0

El gol de Lautaro Martinez pic.twitter.com/x7rFs2TmNE — Hugo fortinero⭐⭐⭐ (@osvaldo27401951) October 4, 2025

GOL BONNY 2-0

GOL DIMARCO 3-0

GOL BARELLA 4-0

GOL BONAZZOLI 4-1