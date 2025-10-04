Pagelle LIVE Inter-Cremonese: voti e giudizi

L’Inter ospita la Cremonese nella sesta giornata di Serie A a San Siro. Chivu ha fatto tanti cambi di formazione ma punta a mandare avanti la serie di vittorie battendo anche la squadra di Nicola, pur gestendo le energie della sua squadra che è reduce da tante partite di fila tra campionato e Champions League.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

Pagelle Inter-Cremonese 2-0: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6 – Subito dopo pochi minuti è chiamato a un intervento non semplice dovendo parare un pallone deviato dopo la conclusione degli attaccanti della Cremonese.

AKANJI 6,5 – Sempre più centrale nell’Inter, nonostante sia l’ultimo arrivato in rosa. Chivu lo adoro e non ci rinuncia mai: oggi sfiora anche il gol in maglia Inter con la deviazione sul tiro di Dimarco ma un fuorigioco annulla tutto.

DE VRIJ 6 – Primo tempo senza grossi rischi per la sua difesa, gestisce bene i ritmi della partita e anche il palleggio o le imbucate richieste nella prima fase di impostazione dei nerazzurri.

BASTONI 6,5 – L’intesa con Dimarco oggi è brillante: si sgancia spesso in avanti e riesce a creare tante potenziali palle gol preziose.

DUMFRIES 6 – Oggi l’Inter attacca soprattutto sulla corsia sinistra ma lui ha comunque modo di mettersi in luce con un paio di cross e un tiro da buona posizione ma che viene murato.

FRATTESI 6 – Inizia con coraggio e si butta spesso verso l’area della Cremonese per cercare un tocco vincente con questa sua enorme dote degli inserimenti.

BARELLA 7 – Prova a mettere i compagni davanti alla porta con un paio di passaggi molto belli e precisi: il meglio lo dà in occasione del gol di Lautaro quando recupera palla e poi imbuca per Bonny che fa l’assist.

MKHITARYAN 6,5 – Parte molto bene e si inserisce spesso nell’area avversaria con tante occasioni e palleggio di qualità, ha due buone chance per segnare in avvio di gara ma non ci riesce per poco.

DIMARCO 7 – Avvio molto importante anche per il laterale mancino che attacca sempre sulla fascia e sfiora il gol su deviazione di Akanji ma poi c’è fuorigioco. Trova poi l’assist per Bonny e in generale crea un sacco di occasioni per i compagni.

BONNY 7,5 – Sta molto bene e Chivu lo sa, ecco perché lo ha mandato in campo. Il francese si è subito ambientato al fianco di Lautaro (subito un assist) e a San Siro in questa gara di debutto da titolare. Arriva poi anche un gol importantissimo che fa esultare tutta San Siro e dimostra di essere un ottimo talento per presente e futuro.

LAUTARO 7 – Pronti, partenza, via ed è subito gol del Toro che diventa così il quinto miglior marcatore di sempre dell’Inter.

CHIVU 7 – La sua Inter parte fortissimo creando tante occasioni nei primi minuti di gara.

Inter-Cremonese 2-0, il tabellino: gol Lautaro e Bonny

Marcatori: 6′ Lautaro, 38′ Bonny

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

CREMONESE (3-4-2-1): 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani M., 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez, 11 Johnsen; 99 Sanabria. A disposizione: 12 Malovec, 69 Nava, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 10 Vardy, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 90 Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Feliciani Assistenti: Cicero-Politi Quarto ufficiale: Rapuano VAR: Gariglio Assistente VAR: Di Bello