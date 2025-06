L’Inter esce dal Mondiale per Club perdendo 0-1 negli ottavi di finale contro il Fluminense. Parte subito male la gara con un gol di Cano subito in apertura di primo tempo, dopo appena 3 minuti. Nel finale arriva poi la rete del decisivo raddoppio di Hercules. Di seguito gli highlights della sfida (QUI PER LEGGERE LE PAGELLE).

INTER-FLUMINENSE GOL 0-1 CANO

INTER-FLUMINENSE GOL 0-2 HERCULES