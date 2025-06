Pagelle live Inter-Fluminense: voti e giudizi

Al Bank of America Stadium di Charlotte, si gioca Inter-Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. I nerazzurri scendono in campo con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai quarti, dove eventualmente saranno attesi da una tra Manchester City e Al-Hilal.

Di seguito le pagelle in diretta di Passione Inter

Inter-Fluminense: migliori e peggiori in campo

SOMMER 5,5 – Pronti, via e arriva subito incassa un gol su cui lui e la difesa non fanno una bella figura

DARMIAN 5,5 – Come Sommer, anche il difensore nerazzurro ha delle responsabilità di marcatura nell’azione del gol dell’1-0

DE VRIJ 5 – La difesa dell’Inter in difficoltà per tutto il primo tempo sulle offensive dei brasiliani

BASTONI 5,5 – Prende un giallo pesante (ma immeritato) e questo lo condiziona

DUMFRIES 5,5 – Spinge poco e non riesce a creare le sue solite numerose occasioni sulla fascia destra

BARELLA 6 – Prova a dare un guizzo al centrocampo con qualche passaggio filtrante

ASLLANI 5 – Si prende un cartellino giallo dopo pochi minuti che mette la sua gara in salita

MKHITARYAN 5 – Poca presenza e non riesce ad incidere come dovrebbe

DIMARCO 5,5 – Ha una grande occasione dopo circa 10 minuti ma il portiere avversario Fabio fa una grande intervento

THURAM 5 – Riceve un bel pallone da Barella ma è marcato stretto e non riesce a controllare

LAUTARO MARTINEZ 5 – In difficoltà come diversi compagni nel primo tempo

CHIVU 5 – La sua squadra parte ancora una volta sotto in questo Mondiale per Club

Inter-Fluminense, il tabellino

Marcatori: 3′ Cano

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 45 Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski, 70 S. Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

FLUMINENSE (3-5-2): 1 Fabio; 4 Ignacio, 3 Thiago Silva, 22 Freytes; 2 Samuel Xavier, 5 Bernal, 8 Martinelli, 16 Nonato, 6 Rene; 21 Arias, 14 Cano.

A disposizione: 99 Vitor Eudes, 7 Soteldo, 9 Everaldo, 10 Ganso, 11 Keno, 12 Fuentes, 17 Canobbio, 18 Lezcano, 23 Guga, 26 Manoel, 29 Thiago Santos, 35 Hercules, 45 Lima, 77 Paulo Baya, 90 Serna.

Allenatore: Renato Portaluppi.

Arbitro: Iván Arcides Barton Cisneros